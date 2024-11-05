52 دولة تدعو إلى فرض حظر عالمي على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"

أرسلت وزارة الخارجية التركية رسالة إلى الأمم المتحدة، موقّعة من 52 دولة ومنظمتين، تدعو إلى حظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، موضحة أن جيش الاحتلال "يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

ودعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى فرض حظر على الأسلحة على "إسرائيل".

وأعلن فيدان، خلال مؤتمر صحافي عقده في جيبوتي يوم الجمعة الماضي، في أثناء حضوره اجتماع التعاون التركي الأفريقي، أن الرسالة الجماعية أُرسلت إلى الأمم المتحدة، و"يجب تكرارها في كل فرصة، والقول إن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها".

وقبل أيام، أظهر أحدث استطلاع للرأي، أجراه "مركز يوغوف للأبحاث"، أن من بين كل 5 بريطانيين هناك 3 منهم يؤيدون حظر توريد الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل".

وتطالب عشرات المنظمات الأميركية والأوروبية بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى "إسرائيل"، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد قطاع غزة منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.