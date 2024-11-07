تظاهرات في "تل أبيب" ومدن أخرى احتجاجاً على إقالة غالانت

تشهد "تل أبيب" ومدن أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء الليلة الأربعاء، تظاهرات عديدة احتجاجاً على إقالة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي أقاله رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بحسب ما قالت قناة "كان" الإسرائيلية.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، تجمّع الآلاف في القدس المحتلة أيضاً، في تظاهرات ضد إقالة وزير الأمن يوآف غالانت.

وأمس الثلاثاء، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن وزير الخارجية، إسرائيل كاتس، بدلاً منه وزيراً للأمن، ولدى إعلانه قراره، أعلن نتنياهو أنّ "الثقة بينه وبين غالانت كُسرت"، متحدثاً عن وجود "فجوات كبيرة بينهما في إدارة الحرب".

أمّا وزارة الخارجية فسيتولاها جدعون ساعر، بحسب ما أعلنه نتنياهو.

من جهته، أكّد منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنّ نتنياهو بإقالته لغالانت "يحاول عرقلة صفقة الأسرى مع حماس".

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية أكّدت أمس وجود "تداعيات مهمة جداً" لإقالة غالانت، مضيفةً أنّ "رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، وغالانت، باتوا في مواجهة مباشرة مع نتنياهو".

كما أورد الإعلام الإسرائيلي أنّ نتنياهو "خاطر بإقالة وزير الأمن قبل هجوم مخطط له من إيران، وقبل تنسيق هذا الأمر مع الولايات المتحدة".