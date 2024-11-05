ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلاً: "فزت فوزاً تاريخياً، والشعب منحني ولاية ثانية".

وقال ترامب من مقر حملته الانتخابية في ولاية فلوريدا، إنّ "ما حدث هو انتصار سياسي غير مسبوق من قبل"، شاكراً الأميركيين على انتخابه رئيساً، وواعداً إياهم بأن "يكون هذا هو العصر الذهبي لأميركا".

وأضاف: "لقد فزنا في الولايات المتأرجحة، وفي التصويت الشعبي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب "، مضيفاً: "نحن في طريقنا للفوز الآن في ميشيغان وأريزونا ونيفادا وألاسكا".

وأوضح أن "أميركا منحتنا تفويضاً غير مسبوق واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ، ويبدو أننا سنحافظ على سيطرتنا على مجلس النواب أيضاً"، مضيفاً: "سُيذكر هذا اليوم على أنه اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأميركي السيطرة على بلاده".

وعن السياسة الداخلية التي سيتبعها، أكّد ترامب أنه سيساعد الولايات المتحدة على التعافي، وقال "لدينا الكثير من النفط وسنخفض الضرائب ولا أحد يمتلك ما نمتلكه"، متعهداً بتوفير فرص العمل وإصلاح اقتصاد البلاد.

وتعهد خلال حديثه بإغلاق الحدود، مشيراً إلى أنه "يريد أن يأتي الناس ولكن بطريقة قانونية".

وأكد أنه سيحكم وفق شعار "الوعود التي تقطع سنحافظ عليها وننفذها"، مؤكداً أنّه لن يمنعه أيّ شيء من ذلك. وقال: "كتبنا التاريخ الليلة، وتغلبنا على عقبات كبرى".

وبشأن السياسة الخارجية، قال "لم نبدأ أيّ حرب في عهدي السابق وسنتيح المجال سوياً لمستقبل أميركا العظيم والمجيد".