05-11-2024
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير
شن العدوان الإسرائيلي هجوما استهدف فيه المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص.
كما استهدف العدوان الإسرائيلي بعض الأبنية السكنية المحيطة بالمنطقة الصناعية في القصير.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمكان الانفجار الناجم عن العدوان.
كما أكد رئيس مجلس مدينة القصير رامز سعدية وقوع أضرار مادية في المدينة الصناعية نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأضاف: "لم تصلنا أي إصابة حتى الآن من جراء العدوان على مدينة القصير".
وفي وقت سابق سمع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق كان عدوانا إسرائيليا، استهدف محيط مدينة السيدة زينب.
بينما أكدت إذاعة "شام إف إم" أن العدوان الإسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها).
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