المقاومة اللبنانية تُشعل الميدان بعمليات نوعية

ضمن معركة "أولي البأس" إسناداً لغزّة ومقاومتها ودفاعاً عن لبنان وشعبه، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في سلسلة من 36 بياناً نشرتهم الأربعاء، مستهدفةً تجمّعات وقواعد عسكرية وتجمعات للجنود ومستوطنات.

قواعد عسكرية

في إطار التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان عمليات نوعية وغير مسبوقة استهدفت مواقع وقواعد استراتيجية لـ "جيش" الاحتلال لم يسبق استهدافها من قبل وهي كالتالي:

شنّت المقاومة اللبنانية هجوماً عند الساعة 07:10 مساءً من يوم الأربعاء، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية التي تتبع لسلاح البحرية الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخية والغواصات في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقة.

وفي الساعة 06:15 مساءً، استهدفت المقاومة اللبنانية قاعدة "ستيلا ماريس"، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب حيفا، باستخدام صواريخ نوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

وعند الساعة 12:00 ظهراً، استهدفت المقاومة قاعدة تسرفين، التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

وللمرة الأولى أيضاً، استهدفت المقاومة اللبنانية عند الساعة 06:00 مساءً، قاعدة "بيلو"، التي تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي جنوب تل أبيب، بسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

كما أنّه في نفس الوقت، عند الساعة 06:00 مساءً، استهدفت المقاومة قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل عند الساعة 01:00 ظهراً بصلية صاروخية.

وفي وقت سابق، عند الساعة 11:10 صباحاً، استهدفت المقاومة الإسلامية مقر ناحل غير شوم، التابع لفرقة الجليل "91" في جيش العدو الإسرائيلي، بمسيّرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.

وأعلنت المقاومة استهداف قاعدة راوية في الجولان السوري المحتل، التابعة لكتائب المدرعات للواء 188 في جيش العدو، بصلية صاروخية عند الساعة 10:15 صباحًا.

تجمعات جنود الاحتلال

واستهدفت المقاومة اللبنانية تجمعات جنود الاحتلال مرات عديدة يوم الأربعاء، إذ شنّت أربع هجمات بين الساعة 08:00 و08:50 مساءً على تحرك في الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصليات صاروخية، وتحرّكين إضافيَين في نفس الموقع بين الساعة 11:15 و11:20 بصليات صاروخية.

وفي وقتٍ سابق، وعند الساعة 04:30 عصراً، استهدفت المقاومة تجمعاً في الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

كما استهدف حزب الله عند الساعة 10:50 تحركاً لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس بصلية صاورخية.

وعند الساعة 06:45 مساءً، استهدفت المقاومة الإسلامية تحركًا لجنود الاحتلال بين بلدة كفركلا ومستوطنة المطلة بصلية صاروخية.

وفي الساعة 05:30 مساءً، استهدفت المقاومة تجمعًا في موقع المرج بصلية صاروخية.

كما استهدفت تجمعاً في مستوطنة المطلة بصاروخ نوعي عند الساعة 04:30 عصرًا، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعًا في مستوطنة أفيفيم عند الساعة 04:15 عصرًا بصلية صاروخية، أعلن "جيش" الاحتلال سقوط جندي قتيل وإصابات خطيرة، كما أعلنت المقاومة في وقتٍ لاحق أن الصواريخ هي من طراز "نور 1".

واستهدفت المقاومة منزلًا يتحصّن فيه جنود العدو في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه عند الساعة 10:45 صباحًا، وأصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وفي الساعة 10:40 صباحًا، استهدف حزب الله دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

استهداف مستوطنات

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة اللبنانية لمستوطنات الشمال، قُصفت مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية عند الساعة 05:30 مساءً للمرة الثانية بعدما تم قصفها عند الساعة 09:00 صباحاً.

كما استهدفت المقاومة مستوطنة ميرون بصلية صاروخية عند الساعة 04:00 عصراً. وقصفت المقاومة الإسلامية مستوطنة بيريا بصلية صاروخية عند الساعة 03:50 عصرًا.

واستهدفت المقاومة مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية عند الساعة 03:45 عصرًا. وقصف حزب الله مستوطنة بار يوحاي بصلية صاروخية عند الساعة 03:45 عصرًا.

كما استهدف مستوطنة روش بينا بصلية صاروخية عند الساعة 03:15 عصرًا. وقصفت المقاومة مستوطنة غورن بصلية صاروخية عند الساعة 03:45 عصرًا.

وعند الساعة 11:00 صباحًا و03:15 عصرًا و05:00 مساءً، استهدفت المقاومة الإسلامية مستوطنة كفرسولد بـ 4 صليات صاروخية.

واستهدفت المقاومة مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه عند الساعة 10:40 صباحًا. وفي الساعة 09:15 صباحًا، استهدفت المقاومة مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.

وكان حزب الله قد أعلن عن دخول صاروخ "فاتح 110" إلى الخدمة بعد إستعماله في إستهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في محيط بطار بن غوريون ظهر يوم الأربعاء والذي يصل مداه إلى 300 كلم، ويزن رأسه الحربي نحو 500 كلغ.