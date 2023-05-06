غارة تركية على قسد

قتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد شنّه الطيران التركي شرقي سوريا، ليرتفع عدد القتلى في صفوفهم منذ بداية العام الحالي إلى 11 قتيلا وإصابة عدد كبير آخر.

ونقلت مصادر محلية في ريف الحسكة، أن ثلاثة من مسلحي قوات “قسد” الموالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي (من جنسية غير سورية) فيها قتلوا، اليوم الجمعة 5 أيار/ مايو، بقصف جوي عبر مسيّرة تابعة لسلاح الجو التركي في ريف محافظة الحسكة.

وتابعت المصادر أن القصف استهدف سيارة عسكرية كانت تقل عناصر لما يسمى قوات “الدفاع الذاتي” التابعة لقوات “قسد”، بالقرب من أحد الحواجز العسكرية التابعة لهم في قرية القيروان التابعة لبلدة تل حميس شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى مقتل قيادي و2 من مرافقيه.

وبهذا الاستهداف الجوي الجديد، يرتفع عدد الاستهدافات التركية الجوية لمناطق سيطرة “قسد” إلى 13 عملية منذ مطلع العام الحالي 2023، تسببت بمقتل 5 مدنيين بينهم طفل ومواطنة، و11 قتلى من العسكريين الموالين للجيش الأمريكي، بالإضافة لإصابة عدد كبير منهم.

سبوتنيك