مناورات جوية سورية -روسية مشتركة في حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تدريبات جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية في محافظة حلب شمال سوريا، بهدف تحسين التنسيق والتعاون بين الطيارين من البلدين. التدريب شمل تدمير أهداف أرضية افتراضية، وأسهم في تعزيز التنسيق العملياتي بين القوات المشاركة.

وذكرت الوزارة أن القوات الجوية الروسية والسورية نفذت تمريناً مشتركاً، حيث تم تدريب الطيارين على تدمير أهداف أرضية تمثل العدو، بما في ذلك معداته وتحصيناته وقواته البشرية.

في المرحلة الأولى من المناورات، شاركت الطائرات الحربية الروسية من طراز “سو-34” و”سو-24 إم”، حيث استهدفت القاذفات أهدافاً أرضية في ميدان تدريب “جبول” بالقرب من حلب باستخدام قنابل شديدة الانفجار من طراز “فاب-250” من ارتفاعات تتراوح بين 600 و3300 متر، بينما قامت مقاتلات “سو-35 إس” بتوفير الغطاء الجوي للقاذفات.

أما في المرحلة الثانية من التدريبات، شاركت مروحيات “كا-52″ و”مي-8 إم تي” الروسية، إضافة إلى مروحيات “مي-25” السورية، حيث قامت بتنفيذ طلعات قتالية من مطار كويرس شرقي حلب. كما تم تدمير أهداف أرضية باستخدام صواريخ “إس-8″، وتدريب الطيارين على الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية تصل إلى حوالي 30 متراً، بالإضافة إلى العمل ضمن مجموعات ضاربة مشتركة أثناء المناورة.

كما شملت التدريبات أيضاً تدريب أطقم المروحيات الروسية على مواجهة الطائرات الهجومية من دون طيار وتدميرها في المجال الجوي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المرحلة الأخيرة من المناورات تضمنت تنفيذ ضربات جوية مشتركة خلال الليل من قبل الطائرات الحربية الروسية والسورية، مما عزز التنسيق بين الطيارين من البلدين وأدى إلى تحسين فعالية العمليات الجوية في سورية.

الوطن