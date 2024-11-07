استئناف الرحلات الجوية بين سورية وتركيا

أعلنت شركة الطيران السورية “أجنحة الشام” عن بدء تسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي إلى تركيا ومصر عبر الكويت لأول مرة.

وصرّح أسامة ساطع، مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط توسيع شبكة المحطات الخارجية لتلبية احتياجات المسافرين، وتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري.

وستبدأ الرحلات اعتباراً من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث سيتم تسيير رحلة كل يوم خميس من مطار حلب الدولي إلى إسطنبول والقاهرة مروراً بالكويت.

وأوضح أن هذا الربط الجوي سيسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل لأهالي حلب والمقيمين في دول الخليج، حيث سيخفف من متاعب السفر ويوفر المزيد من الخيارات.

وأضاف ساطع أن الهدف من هذه الرحلات هو تعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين الدول، مع دعم تطور العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن شركة “أجنحة الشام” تعمل على تقديم خدمات للمسافرين السوريين أينما كانوا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسيير رحلتين جديدتين أسبوعياً من مطار دمشق الدولي إلى إسطنبول والقاهرة عبر الكويت خلال النصف الأول من نوفمبر. وأكد ساطع أن الشركة ستوفر خدمة الحجز ذهاباً وإياباً على الرحلات لتسهيل السفر وتخفيف الصعوبات.

وفي سياق آخر، أعلنت مؤسسة “الخطوط الجوية السورية” الحكومية عن استئناف رحلاتها بين دمشق وجدة بعد توقف دام ثماني سنوات.

وصلت أول رحلة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بمعدل رحلتين أسبوعياً (الاثنين والخميس)، مع رحلات أخرى منتظمة إلى الرياض.

تأتي هذه التحركات في إطار جهود إعادة تفعيل الروابط الجوية بين سورية ودول المنطقة، مما يساهم في تعزيز التواصل بين الجاليات السورية ودعم العلاقات الاقتصادية والسياحية.



سبوتنيك عربي