استشهاد سبعة مدنيين وإصابة 20 آخرين بعدوان “اسرائيلي” على ريف دمشق

استشهد سبعة مدنيين وأصيب 20 شخصاً بينهم أطفال ونساء بعدوان “اسرائيلي” على منطقة السيدة زينب بريف دمشق مساء الأحد.

وأوضح مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة 00 :17 من مساء الأحد شن العدو “الإسرائيلي” عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق”.

وتابع المصدر أن “العدوان أدى إلى استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 20 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة”.

الجدير بالذكر أن العدو “الإسرائيلي” شن قبل أيام عدواناً جوياً استهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف حمص وبعض الأبنية السكنية فيها.