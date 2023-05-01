ارتفاع أسعار الدخان الوطني والأجنبي بقرار من موزعي الجملة

شهدت أسواق دمشق خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً في أسعار الدخان المصنع محلياً والأصناف الأجنبية، في خطوة ربطها مجدداً الباعة بأسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

وتراوح سعر “باكيت” الحمراء الطويلة القديمة بين 4000 – 4200 ليرة سورية مع سوء في التصنيع (كان سعره 3300)، إذ غالبا ما يشتكي الزبائن من “السجائر الفارغة – نقص عدد السجائر إذ أحياناً تحتوي العبوة على 18 سيجارة بدلاً من 20، سوء في لصق الفلتر”.

ويقول بعض الباعة إنهم ملزمون بشراء كميات من “الحمراء الجديدة”، من الموزعين ليحصلوا على ما يريدونه من “الحمراء القديمة”.

الزيادة على التبغ الأجنبي تراوحت بين 200-1000 ليرة حسب النوع، فإن زيادة الأسعار نتجت عن قرار من موزعي الجملة سواء للتبغ المعروف المصدر أو المهرب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، علماً أن التبغ المصنع من قبل المؤسسة العامة لصناعة التبغ لا يرتبط بسعر الصرف كونه من مصدر رسمي ولم تعدل أسعاره من قبل المؤسسة حتى الآن.

يذكر أن كلفة التدخين اليومية للشخص الواحد تتراوح بين 4000 – 6000 ليرة سورية إذا كان من مدخني الأصناف الرخيصة، ما يعني أن قيمة ما يحتاجه شهرياً تتراوح بين 120-180 ألف ليرة، وذلك في ظل تراوح الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين ما بين 120-150 ألف ليرة سورية.

أثر برس