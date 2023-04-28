اتحاد الفلاحين يعفي أحد أعضائه بسبب تخلف ابنه عن الخدمة العسكرية

أعلن الاتحاد العام للفلاحين إعفاء أحد أعضائه لعدة أسباب بينها تخلّف ابنه عن تأدية الخدمة العسكرية.

وجاء في القرار أن الاتحاد وافق على إعفاء “حسين هلوش الخليف” من عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي “الحسكة”.

وإسقاط عضويته من مجلس اتحاد فلاحي “الحسكة” ومن مجلس الاتحاد العام للفلاحين. وذلك بسبب تعامله مع “قسد” وتخلّف ابنه عن الخدمة العسكرية. دون توضيح المبرر في الربط بين تخلّف الابن عن الخدمة ومحاسبة أبيه على ذلك.

كما وافق الاتحاد على إعفاء “جاسم عواد الجراد” من رئاسة لجنة التفتيش والمراقبة باتحاد فلاحي “الحسكة”. بسبب عدم تفرغه للعمل في اللجنة وعدم تعاونه. وتعامله مع زملائه بفوقية وتعالٍ بحسب القرار.

وتم تكليف اتحاد فلاحي “الحسكة” بالدعوة لإجراء انتخابات لملء الشاغر في المكتب التنفيذي. على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين وقيادة فرع الحزب بـ”الحسكة”. علماً أن المادة العاشرة من الدستور السوري تنص على استقلالية المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عن أي ارتباطات حزبية. الأمر الذي تتم مخالفته في عدة نقابات بشكل متكرر.

سناك سوري