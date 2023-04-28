صحيفة تكشف عن سلاح روسي “يخيف” أمريكا

أفادت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن الفرقاطة “مارشال شابوشنيكوف” تعتبر أخطر سفينة بحرية روسية مسلحة بصواريخ كروز زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي ترعب أمريكا.

وجاء في الصحيفة، نفذت روسيا أحد برامج التحديث العسكرية الفنية الأكثر طموحا في الفرقاطة 1155M المارشال شابوشنيكوف، وكانت السفينة مسلحة بصواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي زادت على الفور من قدراتها القتالية عدة مرات.

وأشارت صحيفة “militarywatch”، إلى أنه منذ عام 2017، تلقت الفرقاطة الروسية المضادة للغواصات تحسينات كبيرة في أجهزة الاستشعار والإلكترونيات والأسلحة.

ووصفت الصحيفة إدخال صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في ترسانة السفينة بأنه التحسين الأكثر ذكاء للمارشال شابوشنيكوف، مشيرة إلى أن هذا السلاح يعتبر أخطر فئة من صواريخ كروز المضادة للسفن في العالم.

وأشار المنشور إلى أنه “على الرغم من حقيقة أن فرقاطة 1155M لم يتم تطويرها في الأصل لمحاربة السفن، إلا أن ظهور صواريخ زركون في الخدمة يجعل من الممكن تحييد مجموعة الضربات السطحية (البحرية) للعدو بأكملها”.

وفقًا للرئيس الروسس فلاديمير بوتين، فإن “زيركون” قادر على حماية أمن البلاد بشكل موثوق.

وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن الصواريخ تتغلب على أي دفاع جوي ودفاع صاروخي، وتطير لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر بسرعة تصل إلى تسعة ماخ.

سبوتنيك