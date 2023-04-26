ضبط اتجار غير مشروع بـ 13 طن من الدقيق التمويني في السويداء 

26-04-2023

ضبط اتجار غير مشروع بـ 13 طن من الدقيق التمويني في السويداء 

بيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق أحد الأفران الخاصة بالتصرف غير المشروع بكمية 13 طن و769 كيلو من الدقيق التمويني و1587 لتر من المازوت و41 كيلو من الخميرة حيث بلغت القيمة التغريمية الناجمة عن جميع تلك المخالفات 133 مليون ليرة. 

وأشار أنه ومنذ بداية الأسبوع الحالي وحتى تاريخه تم تنظيم 16 ضبطاً تموينياً تضمنت التصرف غير المشروع بمادة المازوت والدقيق التمويني وانتاج خبز سيء وحيازة مواد منتهية الصلاحية.  

ولفت أبو حمدان إلى أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان وصل إلى 75 ضبط منها 3 ضبوط تصرف غير مشروع بالخبز التمويني وضبط بنقص الوزن وانتاج خبز سيء، إضافة إلى 26 ضبط تقاضي أجرة زائدة و8 ضبوط اتجار بالمحروقات و3 ضبوط لمواد منتهية الصلاحية و3 ضبوط لعدم حيازة فواتير مع ضبطين لمزاولة مهنة بدون ترخيص إضافة إلى 29 ضبطاً عدم إعلان عن الأسعار.

 


الوطن أون لاين 

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