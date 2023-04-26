ضبط اتجار غير مشروع بـ 13 طن من الدقيق التمويني في السويداء 

بيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق أحد الأفران الخاصة بالتصرف غير المشروع بكمية 13 طن و769 كيلو من الدقيق التمويني و1587 لتر من المازوت و41 كيلو من الخميرة حيث بلغت القيمة التغريمية الناجمة عن جميع تلك المخالفات 133 مليون ليرة.

وأشار أنه ومنذ بداية الأسبوع الحالي وحتى تاريخه تم تنظيم 16 ضبطاً تموينياً تضمنت التصرف غير المشروع بمادة المازوت والدقيق التمويني وانتاج خبز سيء وحيازة مواد منتهية الصلاحية.

ولفت أبو حمدان إلى أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان وصل إلى 75 ضبط منها 3 ضبوط تصرف غير مشروع بالخبز التمويني وضبط بنقص الوزن وانتاج خبز سيء، إضافة إلى 26 ضبط تقاضي أجرة زائدة و8 ضبوط اتجار بالمحروقات و3 ضبوط لمواد منتهية الصلاحية و3 ضبوط لعدم حيازة فواتير مع ضبطين لمزاولة مهنة بدون ترخيص إضافة إلى 29 ضبطاً عدم إعلان عن الأسعار.



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