الاستخبارات الأمريكية تتنصت على الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أنها أعربت رسمياً للولايات المتحدة عن “قلقها”، إزاء تقارير صحفية، نقلت عن وثائق مسربة أن الاستخبارات الأمريكية تتنصت على اتصالات الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023.

حيث قال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّ المنظمة الدولية تدين “أعمالاً تتعارض مع التزامات واشنطن”. وأضاف “لقد أعربت الأمم المتحدة رسمياً عن قلقها، إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بأنّ اتصالات الأمين العام وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة خضعت لمراقبة وتدخّل من قِبل الحكومة الأمريكية”.



كما قال ستيفان دوجاريك إنّ “الأمم المتحدة أوضحت أنّ مثل هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات الولايات المتّحدة بموجب ميثاق الأمم المتّحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتّحدة”.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن وثائق سرّية للبنتاغون تمّ تسريبها، أنّ الولايات المتّحدة تنصّتت على محادثات أجراها غوتيريش مع مسؤولين آخرين في الأمم المتّحدة، لا سيّما بشأن أوكرانيا.

فيما وجّهت محكمة فيدرالية أمريكية، الجمعة 14 أبريل/نيسان، إلى جندي شاب، لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية، تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا، في معلومات أدّى انكشافها لوضع واشنطن في موقف حرج.

فيما كشفت وثائق البنتاغون السرية، التي يقول محققون إن مسربها عضو صغير في الحرس الوطني الجوي لولاية ماساتشوستس، عن مدى اعتماد الاستخبارات الأمريكية على الاتصالات التي تعترضها سراً لمراقبة خصومها وحلفائها على السواء.

صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، نشرت السبت 15 أبريل/نيسان، تقريراً سلط الضوء على بعض الوثائق التي تتعقب التحركات العسكرية لحكومات أجنبية، وجهوداً دبلوماسية، وصفقات أسلحة سرية، فضلاً عن مناقشات في العواصم الصديقة وغير ذلك.

التقرير أشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية برنامج التنصت القوي الذي يسمح ببعض هذه العمليات الاستخبارية نهاية العام.

بينما كان المسؤولون في إدارة بايدن يناقشون إمكانية رفع السرية عن هذه المعلومات الاستخباراتية رسمياً، لإثبات الحماية التي يوفرها هذا البرنامج للولايات المتحدة، وإقناع الكونغرس بتجديده، لكن يبدو أن التسريب الأخير عجّل بظهور المشكلة.