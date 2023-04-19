مصدر رسمي ينفي تغيير اسم محافظة ريف_دمشق إلى الفيحاء

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالأنباء حول تغيير اسم محافظة ريف دمشق الى اسم الفيحاء.

وردا على ذلك، نفى مصدر رسمي في محافظة ريف دمشق اعداد مرسوم بتغيير اسم محافظة ريف دمشق الى اسم الفيحاء.

وأضاف المصدر أن التوجه هو لإحداث مدينة المركز لمحافظة ريف دمشق يكون مقرها دوما أو حرستا وهو قرار تم اتخاذه في مجلس مدينة دوما منذ عدة أشهر.

وكان نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود، كشف عن إعداد مشروع مرسوم لتغيير اسم محافظة ريف دمشق إلى محافظة الفيحاء وتكون مدينة الفيحاء المقر الرئيسي للمحافظة والتي ستكون إما حرستا أو دوما.

وأشار المحمود لصحيفة الوطن، إلى أنّ مشروع المرسوم تم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية لمتابعة إجراءات إصداره ورفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى رئيس الجمهورية لإصداره كمرسوم.

واعتبر المحمود، أن هذه الخطوة مهمة جداً باعتبار أن هذا سوف يكون له نفع للريف من إحداث للمديريات كما أنه سوف يكون هناك مركز للمحافظة ويكون اسمه مدينة الفيحاء، لافتاً إلى أن عدد سكان الريف حالياً 4 ملايين.