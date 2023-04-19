الإدارة الذاتية تطرح مبادرة لحل سلمي وديمقراطي للأزمة السورية

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الثلاثاء، طرح مبادرة، قالت إنها تهدف إلى وضع حل سلمي وديمقراطي للأزمة السورية.

وأكدت الإدارة الذاتية استعدادها لـ”لقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية”.

وجاءت المبادرة في حوالي تسع نقاط، وأكدت الإدارة الذاتية من خلالها عدة أمور، من بينها وحدة الأراضي السورية. وقالت في بيان: “لا يمكن حل المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد”، مشددة على أنه “ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونا، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع من دون استثناء”.

وأكدت المبادرة أيضا” ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية”، مشددة على “ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض”.

وأشارت إلى أن “مسؤولية إعادة فتح المعابر تقع على عاتق الحكومة السورية، حيث يمكن إيجاد حل معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصب في مصلحة الشعب السوري في كل مكان”. وأبدت الإدارة استعدادها لـ”استقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد وإنهاء معاناتهم الإنسانية ضمن إمكانياتها المتاحة”.

وأضافت: “بهدف تطوير حل ديمقراطي وسلمي في سوريا، نتوجه في المقدمة إلى الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، ونطالبهم جميعا بأن يؤدوا دورا إيجابيا وفعالا يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية”.

وأكدت الإدارة أنه “لدينا نهج واضح لحل معقول نطرحه على كل الأطراف لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي؛ فنحن نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع”.

المصدر: RT