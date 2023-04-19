الكويت تنفي أنباء حول زيارة محتملة لوزير خارجيتها إلى دمشق

19-04-2023

الكويت تنفي أنباء حول زيارة محتملة لوزير خارجيتها إلى دمشق

نفت وزارة الخارجية الكويتية، صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات عن قيام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بزيارة رسمية إلى دمشق الخميس المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عدم صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات “عن قيام معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بزيارة رسمية إلى دمشق الخميس المقبل”.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في نقل الخبر والحرص على تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، قد حذفت خبر الزيارة بعد دقائق من نشره على موقعها الرسمي وصفحتها في “تويتر”.

حيث نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.


المصدر: وزارة الخارجية الكويتية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...