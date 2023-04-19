الكويت تنفي أنباء حول زيارة محتملة لوزير خارجيتها إلى دمشق

نفت وزارة الخارجية الكويتية، صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات عن قيام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بزيارة رسمية إلى دمشق الخميس المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عدم صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات “عن قيام معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بزيارة رسمية إلى دمشق الخميس المقبل”.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في نقل الخبر والحرص على تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، قد حذفت خبر الزيارة بعد دقائق من نشره على موقعها الرسمي وصفحتها في “تويتر”.

حيث نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.



المصدر: وزارة الخارجية الكويتية