الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية أمنية واسعة في نينوى

أعلنت مديرية الإعلام الحربي التابع للحشد الشعبي شروع الأخير مع الجيش العراقي، فجر اليوم الجمعة، بعملية أمنية واسعة غربي محافظة نينوى.

وفي التفاصيل، انطلقت قوات "اللواء 33" في الحشد الشـعبي وأقسام العمليات والاستخبارات التابعة لقيادة عمليات نينوى للحــشد، برفقة الفرقة 16 من الجيش العراقي، بعملية أمنية واسعة لتفتيش جبال عداية ومقالع عين الجحش والطريق الإستراتيجي باتجاه غرب محافظة نينوى، بهدف فرض الأمن والاستقرار غرب المحافظة وتجفيف منابع الإرهاب وتدمير مخابئه.

وأكدت في بيانها أن العمليات مستمرة حتى الآن لتعقب عناصر الإرهاب.

وأمس، نفّذت قوة مشتركة من "اللواء 58" ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وشرطة محافظة صلاح الدين عملية أمنية واسعة جنوب مدينة الموصل باتجاه محافظة صلاح الدين.

وشملت العملية تفتيش وتطهير جنوب قضاء القيارة باتجاه محافظة صلاح الدين، حيث تم العثور على مضافة تابعة لفلول تنظيم "داعش"، فضلاً عن عدد من المقذوفات الصاروخية التي تمت معالجتها والسيطرة عليها.

