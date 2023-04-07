ماء الأوكسجين المسرطن في أجبان وألبان بحماة!

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم، معمل أجبان وألبان يستخدم الماء الأوكسجيني ـ وهو مادة كيميائية خطرة تسبب تلفاً بالخلايا بتراكيز عالية والتهاب الأوعية الدموية، وقرحات معدية ، ويعد أحد أخطر مسببات السرطان ، ونظمت بحق صاحبه المخالف ” ع . ضعون” الضبط اللازم.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ ” الوطن أون لاين”، أن الدوريات نظمت اليوم نحو 55 ضبطاً بحق المخالفين في حماة وأريافها وغرمتهم بنحو 25 مليون ليرة.

وأوضح أن من تلك الضبوط، ضبطاً بحق مخبز السقيلبية الآلي بمخالفة نقص وزن الربطة بمقدار 175غ، وغرمته بـ 14 مليون ليرة.

وضبطاً بحق مخبز الشريعة بنقص وزن الربطة بمقدار 200 غ وغرمت صاحبه بـ 5.5 ملايين ليرة.

وضبطاً لعدم حيازة فواتير وعدم منح فواتير بالجملة للمواد الغذائية بحق “و.نيصافي “.

وضبطاً لحيازة وبيع مواد مجهولة المصدر بحق ” ع.الشعراني ” .

وضبطاً لعدم وجود بيانات بحق “ع.الشواف”.

وضبطاً بمخالفة الإعلان بسعر زائد للخضار بحق “ن.القطيط” .

وضبطاً بمخالفة التعامل باللحم المذبوح خارج المجزر البلدي بحق “خ.لطوف”.

وضبطاً بمخالفة البيع بسعر زائد للحم الأحمر بحق “م.دبيس”.

وضبطاً لفرم لحم بشكل مسبق بقصد الغش بحق “ت.القاسم”.

ولفت إلى أن باقي الضبوط شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير ومخالفة التعليمات الإدارية وشروط الترخيص.

الوطن أون لاين