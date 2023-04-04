الرئيس التونسي يوجه بتعيين سفير لبلاده في سورية

04-04-2023

الرئيس التونسي يوجه بتعيين سفير لبلاده في سورية

الرئيس التونسي قيس سعيد

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة إلى الشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في سورية.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الفيسبوك بأن الرئيس سعيد أعطى تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق، وذلك خلال اجتماعه مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤكداً أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

وشدد سعيد على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني.

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