في بكين… إقامة مؤتمر الترويج للاستثمار في سورية

بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية CCOIC ومجلس الصين للترويج للتجارة الدولية CCPIT أقامت السفارة السورية في العاصمة الصينية بكين مؤتمر “الترويج للاستثمار في سورية” وذلك في بيئة افتراضية حيث تحدث من الجانب الصيني السيد “شو جين لي” مدير التعاون الثنائي وممثلاً عن غرفة التجارة الدولية الصينية ومجلس الصين للترويج للتجارة الدولية.



أما من الجانب السوري فقد تحدث من دمشق السادة:

– الدكتور المهندس سنجار طعمة معاون وزير الكهرباء.

– السيدة رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

– السيد المهندس سمير الأسد مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا.

– الدكتورة ثريا إدلبي نائب مدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

– السيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية.

حيث شرحوا اهم الاحتياجات والاستثمارات التي تحتاجها سورية وأفاق ومجالات الاستثمار في سورية.

هذا وكان سعادة السفير محمد حسنين خدام سفير الجمهورية العربية السورية لدى جمهورية الصين الشعبية، قد ألقى كلمة ترحيبية شرح فيها قانون الاستثمار والتعديلات التي طرأت عليه كما تحدث عن المناخ الاستثماري في سورية.

كما شارك من دمشق أيضاً عدد من مسؤولي الوزارات وممثل عن مصرف سورية المركزي.

وشارك افتراضياً عبر الانترنت عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الصينية وممثلين عن مختلف قطاعات الأعمال.

الاقتصاد اليوم