اجتماع معاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا الإثنين القادم

قالت مصادر متابعة في موسكو، إن الاجتماع المرتقب لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا قد يعقد مطلع الأسبوع القادم في الثالث والرابع من نيسان/ أبريل في العاصمة الروسية موسكو.



وبينت المصادر أن اتصالات مكثفة شهدتها الأروقة الدبلوماسية لعواصم الدول الأربع، مبينة أن هذه الاتصالات والمشاورات أنتجت تقارباً في عدد من النقاط، كانت منعت في وقت سابق حصول أي اختراق سياسي بين دمشق وأنقرة.



ولفتت المصادر إلى أن الضمانات التي أصرت عليها دمشق لجهة ضرورة التعهد بالانسحاب من أراضيها المحتلة ووقف دعم التنظيمات المسلحة شكلت العنوان الرئيس للمشاورات المكثفة التي جرت خلال الأسابيع الماضية، والتي أفضت على ما يبدو لاتفاق قد يدفع دمشق للموافقة على الجلوس إلى طاولة سياسية واحدة مع الجانب التركي على مستوى معاوني وزراء الخارجية.



وأكدت المصادر أن هناك اجتماعاً آخر سيتم في العاصمة الروسية بين وزراء الدفاع للدول الأربع وممثلي الأجهزة الأمنية بعد أيام من اجتماع معاوني وزراء الخارجية.



وفي حال انعقاد "الرباعية" سيكون ذلك الخرق السياسي الأول بين دمشق وأنقرة منذ نحو 12 عاماً، بعد الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع سوريا العماد علي عباس، وتركيا خلوصي أكار إلى جانب روسيا سيرغي شويغو الذي جرى في موسكو نهاية العام الفائت.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد في تصريحات له أمس أن المشاورات الرُباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران قد تجرى في موسكو في أوائل نيسان/ أبريل المقبل.



وقال بوغدانوف في تصريح له رداً على سؤال بشأن احتمال عقد مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء الخارجية: "نحن نستعد قريباً".



وأعرب نائب الوزير الروسي عن اعتقاده بأن هذه المشاورات ستكون في بداية نيسان/ أبريل في موسكو، من أجل التحضير للاجتماع الوزاري.

الوطن _وكالات