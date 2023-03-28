النقل تكشف عن شروط تسجيل السيارات السياحية العامة
أعلنت وزارة النقل السورية الإثنين، عن الشروط الجديدة التي تسمح بتسجيل السيارات السياحية العامة بغض النظر عن سنة الصنع.
جاء ذلك وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، وتناقلته وسائل إعلام محلية.
وأصدرت الوزارة القرار 335، القاضي بالسماح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بالفئة العامة، سواء كانت حديثة (غير مسجلة أصولاً)، أو المسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.
وذكرت الوزارة أنّ القرار يمنح مالكي السيارات السياحية، الحق في تسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة، بغض النظر عن سنة الصنع وضمن شروط فنية محددة.
ومن الشروط التي حددها القرار أن تكون سعة المحرك مناسبة، وأن يكون شكل السيارة لائقاً من الخارج والداخل، إضافةً إلى أنّ تكون السيارة المراد تسجيلها خاضعة لمرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001.
كما حدد القرار شروط التسجيل على الخطوط الداخلية والخارجية من حيث سعة المحرك، والهيكل، والتجهيزات المرافقة وصندوق الأمتعة، وشروط تبديل السيارات السياحية المسجلة بالفئة العامة بسيارة أخرى.
ونوه القرار إلى أنّ إجراء نقل قيد المركبات العمومية من محافظة إلى أخرىـ يشترط الحصول على موافقة المحافظة المسجلة فيها، وموافقة المحافظة المراد نقل القيد إليها.
واعتبرت وزارة النقل في سوريا أن إلغاء شرط سنة الصنع الذي كان يعترض سابقاً مالكي السيارات، جاء تسهيلاً للمواطنين ومساعدةً للراغبين بالعمل عليها لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بشكل عام
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