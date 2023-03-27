آخر المستجدات الإسرائيلية

مجد جبيلي:

- توقف حركة الطيران المدني و الملاحة البحرية بشكل كامل بسبب إضراب اتحاد العمال و موظفي شركات الطيران ، و نقابة الأطباء تعلن إيقاف العمل بالمستشفيات.

- رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يضغط على أعضاء حكومته للقبول بوقف مؤقت للتعديل القضائي لامتصاص غضب الشارع.

- وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعتبر الموضوع ضعف و رضوخ لليسار و يُهدد بالاستقالة من الحكومة في حال قبول نتنياهو بالوقف المؤقت.

- وزير القضاء ياريف ليفين يضغط على وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير لتهديد نتنياهو بحل الحكومة في حال أوقف التشريعات القضائية.

- سموتريتش أعطى موافقته لنتنياهو على الإيقاف المؤقت للتعديلات القضائية ، بن غفير يرفض بشكل قاطع.

- رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان (من الصهيونية الدينية) يدعو أنصار اليمين للخروج والتظاهر ضد وقف التشريعات.

- ألتراس فريق بيتار القدس " لا فاميليا " اليميني المتطرف أصدر بيان رسمي يُعلن فيه نزوله للشارع اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القدس في مفرق كابلان ، ذكر البيان أن اليساري الجميل هو اليساري الميّت ..!