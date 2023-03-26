تركيا: اعتماد ترشيح إردوغان وكليجدار أوغلو لخوض سباق الرئاسة

وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، لخوض انتخابات الرئاسة.

وأشارت اللجنة، اليوم الأحد، إلى أنّها دقّقت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية لغاية 23 آذار/ مارس، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة عبر موقعها الالكتروني، فقد تبيّن أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح إردوغان، الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كليجدار أوغلو الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي".

ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبي ترشيح إردوغان وكليجدار أوغلو. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في تركيا في 14 أيار/مايو المقبل.

وكان إردوغان قد وصف الانتخابات القادمة في بلاده بأنّها ستكون "تاريخية ومفصلية".

وأظهرت استطلاعات رأي جديدة أنّ مرشح المعارضة كليجدار أوغلو يتقدم على إردوغان بأكثر من 10 نقاط مئوية قبل انتخابات 14 أيار/مايو.

كما أظهر استطلاع للرأي نشرته "أكسوي ريسيرش"، أُجري في 8 آذار/مارس، أنّ كليجدار أوغلو يتقدّم على إردوغان بنسبة 55.6% و44.4% توالياً.

ولا شك في أنّ الزلازل كان لها تأثير في شعبية حزب العدالة والتنمية، إذ ظهر في استطلاع أجرته شركة "Metropoll" أنّ 34.4% من الناس ألقوا باللوم على الحكومة في الخسائر خلال الزلزال، فيما ألقى 26.9% باللوم على المقاولين، ثم البلديات ثالثاً (15.4%).