سوريا على موعد مع منخفضين جويين نهاية الشهر الجاري

كشف المتنبئ الجوي شادي جاويش، عن أن سوريا مقبلة على منخفضين جويين خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس الجاري.

وأوضح جاويش أن البلاد ستشهد خلال ذلك هطولات مطرية، وتساقطاً لحبات البرد، وتشكلاً للسيول في بعض المناطق، وفقاً لإذاعة "شام إف إم".

وأشار جاويش إلى أن المنخفض الأول سيكون يومي السبت والأحد، مرجحاً أن يتسبب بهطولات مطرية غزيرة على شكل زخات رعدية خلال أوقات قصيرة.

ولفت جاويش إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق، مع تساقط لحبات البرد وانخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وأفاد المتنبئ الجوي بأن المنخفض الثاني يبدأ في نهاية الأسبوع، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع هطولات مطرية أقل غزارة من المنخفض السابق.

وشهدت مناطق شمالي سوريا عواصف مطريّة ورعديّة، يومي 17 وو18 من آذار/ مارس الجاري، أدت إلى تشكل سيول وفيضانات تسببت بخسائر بشرية ومادية.

وتسببت العواصف المطرية الشديدة التي ضربت المنطقة، بتشرد أكثر من 5000 نازح وتضرر أكثر من 33 ألفاً آخرين شمال غربي سوريا، خلال 48 ساعة، بحسب ما يُعرف بـ "منسقو استجابة سوريا".

وفي شمال شرقي سوريا توفي طفلان بانهيار جسر "الخابور"، الذي يربط بين منطقتي النشوة الغربية ودولاب العويصي في مدينة الحسكة بسبب العاصفة.

كما ألحقت العاصفة أضراراً جسيمة في بيوت الأهالي، بعدد من القرى والأرياف في المنطقة.