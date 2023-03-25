بعد ضربة سوريا.. بايدن: لا نسعى إلى صراع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، أنّ "الولايات المتّحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران"، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل مقاتلين موالين لإيران.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا، قال بايدن: "لا تخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها".



وارتقى 14 مقاتلاً موالياً لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، ردّاً على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.