مركز رصد الزلازل: هناك نشاط ضعيف حالياً على فالق اللاذقية ـ كلس ولواء إسكندرون وجبال طوروس

كشف مدير عام المركز الوطني للزلازل د.رائد أحمد عن تسجيل 23 هزة أرضية منذ صباح 22 آذار ولغاية الساعة التاسعة وخمس دقائق من صباح اليوم.

وأوضح أحمد أن الهزات توزعت كما يلي: “هزتين في جنوب شرق اللاذقية وعلى بعد 14 كم و 31 كم بقدر 2.8 و 2.3، وهزة شمال غرب حلب 104 كم بقدر 2.6، وهزتين شمال غرب إدلب بـ 40 كم و50 كم بقدر 3.2 و3.5 و7 هزات بلواء إسكندرون و9 هزات بالبر التركي وهزتين بعيدتين”.

وأضاف أحمد: “من الملاحظ أن هناك نشاط ضعيف حالياً على فالق اللاذقية ـ كلس ولواء إسكندرون وجبال طوروس”.

ونفى د. أحمد حدوث زلزال كبير في المدى القريب، لافتاً إلى أن هناك نشاط ضعيف منذ أكثر من أسبوعين في مناطق: “جنوب شرق اللاذقية، شمال غرب إدلب، شمال غرب حلب وذلك نظراً لعدم استقرار الوضع التكتوني على فالق اللاذقية-كلس بعد”.

وختم مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل كلامه موضحاً لـ”أثر” أنه في الداخل السوري لم يتم تسجيل أي هزة خلال الأسبوع الحالي إذ فقط تم تسجيل هزة ضعية في وسط لبنان أول أمس بقدر 1.9.

أثر