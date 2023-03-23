مدفيديف: العلاقات مع الغرب في أسوأ حالاتها تاريخياً

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن علاقات روسيا مع الغرب في أسوأ حالاتها تاريخياً.

ونقلت وكالة تاس عن مدفيديف قوله اليوم: “إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخلق إمكانات سلبية هائلة للعلاقات الروسية مع الغرب التي تعتبر سيئة جدا بحد ذاتها”، مضيفاً: “علاقاتنا مع الغرب كانت دون ذلك في غاية السوء، ربما هي في أسوأ حالاتها فى كل التاريخ”.

وتعليقا على كلام وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الذي صرح أن سلطات ألمانيا ستكون ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى أراضي ألمانيا قال مدفيديف: “هل يفهم أن هذا سبب للحرب، إنه إعلان حرب أم أن الوزير الألماني لم يتعلم في المدرسة بشكل جيد”.

وأضاف مدفيديف: “هذا الأمر لن يحدث بتاتا لكن لو وصل رئيس دولة نووية فعلياً إلى أراضي ألمانيا على سبيل المثال وتم اعتقاله هناك سيكون هذا إعلان حرب على روسيا الاتحادية، وفي هذه الحالة ستتوجه وتطير جميع وسائلنا المتوافرة مستهدفة البوندستاغ ومكتب المستشار الألماني وغيرها”.

وأكد مدفيديف أن الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا بمساحتها الهائلة وترسانتها النووية القوية والتي لا تطيع الأمريكيين، ولذلك يريد زعزعة استقرارها السياسي وتفتيتها إلى أجزاء لا تستطيع الدفاع عن نفسها.

وأشار مدفيديف إلى أن “ما يسمى بالعالم الأنجلوساكسوني يحاول مواصلة التحكم بالعالم عبر النظام القائم على القواعد الذي صمموه لأنفسهم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولكن الغرب اصطدم لاحقاً برفض روسيا والصين لهذا النظام وهو أمر أثار امتعاضه كثيراً، لذا فإن السنوات القادمة لن تكون هادئة”.