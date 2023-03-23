الأردن يعيد طرح المبادرة العربية” للحل في سورية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تنسق مع الأمم المتحدة، من أجل إطلاعها على مضمون المبادرة العربية التي طرحتها بلاده سابقاً، لإيجاد حل الملف السوري.

جاء ذلك بعد لقائه المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدسون، الثلاثاء 22/3/2023 ، خلال زيارة يجريها الأخير إلى العاصمة الأردنية عمّان، لبحث العملية السياسية والمتمثلة باللجنة الدستورية السورية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي، إن المبادرة التي طرحتها بلاده “تستهدف إطلاق دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة في سورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية”.

وأضاف أن الأردن يجري محادثات مع دول عربية حول تفاصيل المبادرة وموعد إطلاقها وآليات عملها، دون تحديد أسماء الدول التي ستشارك فيها، مشيراً أنها تهدف “للتحرك باتجاه حل للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة”.

وتابع: “البحث عن حل سياسي يستوجب جهود منا جميعاً، ونحن كعرب أولى أن نكون من يتصدر طاولة الحوار لحل هذه الأزمة، لأن سورية دولة عربية والشعب السوري الشقيق شعب عربي وتبعات هذه الأزمة تؤثر علينا أكثر مما تؤثر على غيرنا”.

وتحدث عن وجود تنسيق مع الأمم المتحدة حول هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه أطلع المسؤولين الأممين على تفاصيلها وأكدوا دعمهم لها، حسب تعبيره.

متغيرات جديدة أمام المبادرة

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، كشف في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن الأردن يحشد لمبادرة عربية لحل الأزمة السورية، وأن بلاده “تدعو إلى دور عربي جماعي لإنهائها، بالتنسيق مع أصدقائنا وشركائنا”.

وتحدث الصفدي في تصريحات لصحيفة “ذا ناشونال”، أن “المبادرة” قد تكون بقيادة عربية تشمل السعودية ودولاً أخرى، وستستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لوضع خارطة طريق لتسوية تفاوضية، إضافةً إلى تصاريح مراقبة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وجاء حديثه حينها في وقت يعيش فيه الملف السوري حالة من الجمود السياسي والعسكري، وفي ظل توجه أنظار العالم إلى تداعيات الحرب الروسية، والتغيرات التي طرأت على الإقليم والعالم أجمع.

“المبادرة العربية” للحل في سورية.. ماذا ورائها؟ وهل تتحقق؟

وأشار مراقبون حينها إلى أن فرص الحل تبدو ضئيلة في ظل الظروف الحالية على الأرض.

لكن متغيرات عدة طرأت على المشهد السوري والإقليمي عقب الزلزال الذي ضرب سورية الشهر الماضي، وتجلت من خلال التقارب العربي مع دمشق.

وكذلك، فإن الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، قد يفتح باباً لعودة العلاقات بين السعودية وسوريا، بحسب محللين.



وكالات