22-03-2023
محافظ الحسكة يوجه بعودة الأهالي المتضررين بالفيضانات إلى بيوتهم
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وجه محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح بعودة الأهالي الذين أتى فيضان نهر الخابور على بيوتهم الأسبوع الماضي، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم على مركز الإيواء المؤقت المفتتح بحي الميريديان "وسط مدينة الحسكة"، مؤكداً ضرورة عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل تدريجي، بعد تأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية في ظل انحسار منسوب الخابور وعودة جريانه إلى المستوى الطبيعي.
بدورهم شكر الأهالي المتضررون محافظ الحسكة على رعايته لهم واهتمامه بشؤونهم منذ اللحظة الأولى لفيضان النهر وغمر مياهه لمنازلهم ومتابعته المستمرة لأحوالهم وتوجيهه بتقديم كل أشكال الدعم لهم وصولاً لتسهيل عودتهم إلى منازلهم.
رافق المحافظ خلال جولته رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو.
الوطن أون لاين
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