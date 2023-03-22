إسرائيل تعتدي على مطار حلب مجددًا

22-03-2023

إسرائيل تعتدي على مطار حلب مجددًا

نفذ طيران العدو الإسرائيلي هجومًا صاروخيًّا استهدف مطار حلب الدولي؛ ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المطار، وسط أنباء عن خروجه من الخدمة.


وقال مصدر عسكري قوله، إنه في نحو الساعة الثالثة و 55 دقيقة من فجر اليوم قصف طيران العدو الإسرائيلي بعدد من الصواريخ من فوق البحر الأبيض المتوسط، محيط مطار حلب الدولي؛ ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.

ولم تورد الوكالة المزيد من التفاصيل إن كان القصف قد تسبب بوقوع خسائر بشرية.

وهذا ثاني هجوم تشنه إسرائيل على مطار حلب منذ شهر، حيث تسبب هجوم مشابه قبل أسبوعين بخروج المطار من الخدمة بعد استهداف المدرج الرئيس.

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