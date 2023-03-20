الخارجية التركية: روسيا اقترحت تأجيل الاجتماعي الرباعي بشأن سوريا

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن الجانب الروسي اقترح تأجيل اجتماع وفود تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، وقد وافقت أنقرة على المقترح الروسي.

وكانت قناة TRT Haber التركية الحكومية قد ذكرت أن الاجتماع سوف يعقد في موسكو يومي 15-16 مارس الجاري، ثم أفادت القناة التلفزيونية التركية NTV بأن اجتماع الوفود حول التسوية السورية قد تأجل لأسباب فنية.

ونقلت قناة TRT Haber عن تشاووش أوغلو قوله إن “الجانب الروسي عرض إعادة جدولة الاجتماعات، ربما اتخذوا قرارا مشتركا مع الجانب السوري، ثم قالوا إنهم سيرتبون اللقاء في المستقبل ووافقنا”.

وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. حيث اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الجانبان تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

ولحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا. وفي يناير، اقترحت أنقرة أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل فبراير، ثم صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا.