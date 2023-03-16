الفيلم السوري “الحكيم” يفوز بجائزتين دوليتين  

فاز الفيلم السوري “الحكيم” بجائزئتين دولتين على التوالي، الأولى ذهبية مهرجان “سينيمانا” العماني كأفضل عمل متكامل وبجائزة لجنة التحكيم الخاصة في القسم الدولي بمهرجان الفجر السينمائي .

العمل من إخراج باسل الخطيب وقصة وسيناريو وحوار ديانا جبور، ومن بطولة الفنان الكبير دريد لحام والنجمة صباح جزائري، وإلى جوارهما رامي أحمر، ليا، مباردي، تسنيم الباشا، روبين عيسى ربى الحلبي …

تدور أحداث الفيلم في الزمن المعاصر بعد خفوت صوت الرصاص وبروز التحدي الأخلاقي الذي يتصدى له طبيب فقراء المنطقة لكن نواياه ومبادراته الطيبة لن تنجيه من عبث العابثين وجرائمهم ..