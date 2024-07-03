آنا كارسون : أنا أحب , أنا أكره , فأنا موجودة 



أجرى الحوار : جورج ساليز* ترجمة : محمد تركي النصار



ولدت آنا كارسون في مدينة مونتريال عام 1950 , شاعرة وكاتبة ومترجمة كندية ومهتمة بالكلاسيكيات بالاضافة الى عملها استاذة جامعية في جامعة تورنتو ..درست الأدب الكلاسيكي , الادب المقارن , والكتابة الابداعية في عدة جامعات امريكية وكندية منذ عام 1979 , لديها أكثر من عشرين كتابا بين الشعر والنقد والترجمة , فازت بجوائز أدبية عديدة وهي من المرشحات لجائزة نوبل للآداب خلال السنوات الأخيرة , ومنذ ذيوع شهرتها الشعرية عام 1987 بقصيدتها الطويلة ( أنواع الماء ) نشرت كارسون عددا كبيرا من الدواوين الشعرية منها ( جمال الزوج ) و ( سيرة الأحمر )وغيرهما الكثير .

أجرى الكاتب جورج ساليز هذا الحوار مع كارسون لموقع كولد سكوب الذي يعنى بالأدب المهمش ..

جورج ساليز : كتابك النقدي الأول ( ايروس , الحلو المر ) نشر أول مرة عام 1986 وسيعاد طبعه في سلسلة دولكي الأرشيفية للأعمال البارزة , ياحبذا لو تقدمي إضاءة للجوانب الأساسية لهذا العمل , وكيف يمثل جزءا من مشروعك , وهل تتوقعين تفاعل جيل القراء الجديد مع أفكاره ؟

آنا كارسون : أمر لطيف أن تثني على الكتاب ..( ايروس الحلو المر ) مشروع منبثق عن اطروحة دكتوراه بعنوان أكثر لذعا ( أنا أحب أنا أكره فأنا موجود .. ولست أدري بالضبط كيف حدث هذا الانبثاق , وما من شيء أكثر تسلية من القطع واللصق ..هناك الكثير مما يحدث حول زوايا البناية الأربع , وأتوقع حدوث المزيد في الزاوية الخامسة ..أعرف ان الكتاب لم يحظ بالنجاح المرجو في وقت صدوره وقد وصفه أحد الكتاب بأنه بارد وصعب الهضم , والوسط الأكاديمي قال بأنه خارج دائرة التداول العام .أمر مضحك أن يكون الانتشار مرتبطا بما هو شعبي حتى في الوسط الأكاديمي .

جي . أس : عندما كتبت ( وثيقة الأحمر ) وهو جزء من كتابك ( سيرة الأحمر ) قلت : ( أن تعيش بعد نهاية اسطورتك هو أمر محفوف بالخطورة الشديدة ) افكر الآن كيف كتب نيكوس كازنتزاكي ( الاوديسة : تتمة معاصرة ) هل لديك فكرة عن هذا العمل تحديدا والأدب اليوناني الحديث بشكل عام ؟ وأتساءل فيما إذا كان ( الجسد ) في الأدب اليوناني الحديث ينظر له بوصفه تتمة محفوفة بالمخاطر الشديدة بالقياس الى الأساطير الخالدة الشاملة التي جاءت قبله ؟

آنا كارسون : لست مطلعة بشكل كاف على الأدب اليوناني الحديث , وأعتقد ان السؤال الأشمل هو ما اذا كان بامكان أي شخص اختراع أساطير جديدة ..حتى الان تبدو المحاولات شحيحة وشاحبة بهذا الخصوص .

جي . أس : ماهي الرواية أو العمل الابداعي الذي قرأته وتعتقدين بأنه يستحق المزيد من القراء ؟

آنا كارسون : جميع أعمال مافيز جالانت**

جي . أس : هناك سؤال مطروح من أحد الضيوف وهي مارينا سوفيا : قلت في مكان ما بأن الأفكار بحد ذاتها قيمتها أقل في العمل الابداعي من الطرق والمسالك التي تأخذ الكاتب بين تلك الأفكار , ومؤخرا ذكرت بأنك عدت للرسم أكثر من الكتابة ..هل صارت مهمة إيجاد مسالك جديدة بين الأفكار أصعب من ذي قبل , أم انك صرت الان أقل شغفا بالأفكار نفسها ؟

آنا كارسون : المسالك الجديدة هي موضوع مرتبط بالجهد والتركيز , لكن الأفكار ذاتها قد تبدأ ثم تصبح غير مبررة وبوصفي شخصا أبيض في أواسط العمر ينتمي للطبقة الوسطى أجد نفسي اقيم في ما أسميه ( الموضوع الفاقد للمصداقية ) هذه الأيام ,وربما من الأفضل ببساطة أن أصمت وأتوقف عن الكتابة .

جي . أس : هناك ستمئة لغة انقرضت حسب مانعرف , وثلث اللغات لايتحدث بها أكثر من ألف شخص , اللغات تتطور مثل الجينات , حسب التعريف الأصلي لريتشارد دوكنز ***الذي استحدث كلمة ( ميم ) ..هل ينبغي أن نحزن على موت تلك اللغات , أم ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها , وهل علينا أن نتقبل انقراضها بوصفه أمرا حتميا لامفر منه ؟

آنا كارسون : علينا القيام بكل ماذكرت , لكنك أغفلت أمرا مهما , وهو ايجاد وسائل جديدة للاستمتاع بها وخلق شيء جميل منها ..

* روائي وكاتب امريكي صاحب كتاب ( البحر في الأعلى , الشمس في الأسفل )

** صحفية وكاتبة كندية ولدت في مونتريال عام 1922 وتوفيت في باريس عام 2014حاصلة على العديد من الجوائز منها جائزة ناباكوف عام 2004

*** عالم سلوك حيوان وأحياء تطورية ومؤلف بريطاني معروف قام بصياغة مصطلح ( ميم ) أدخل مفهوما مؤثرا وهو ان التأثيرات الظاهرية للجين ليست بالضرورة تقتصر على جسم الكائن الحي بل يمكن أن تمتد في البيئة .

هي

هي تعيش وحيدة

في مستنقع في الشمال

ينفتح الربيع هناك مثل شفرة

اسافر اليوم كله في القطار

وأجلب الكثير من الكتب

بعضها لوالدتي والبعض الآخر لي

بما في ذلك الأعمال الكاملة لاميلي برونتي

الكاتبة المفضلة عندي

كذلك فان خوفي الاساسي الذي أريد مواجهته

كلما زرت والدتي

هو انني أتحول الى اميلي برونتي ...

حياتي الوحيدة حولي تشبه المستنقع

وجسدي المنهك يتعكز على الطين

بنظرة للتحول

تموت عندما أصل الى غرفة المطبخ .

ثلاث

ثلاث نساء صامتات عند طاولة المطبخ

مطبخ والدتي معتم وصغير

ومن النافذة بامكانك أن ترى المستنقع

مشلولا بالجليد

وهو يترامى على مد البصر .

..............................................

حسنا توجد تعريفات متعددة للحرية

الحب حرية , كان لاو شغوفا بهذا القول

تعاملت مع هذا على انه امنية وليس فكرة

وغيرت الحديث

لكن السطور الفارغة لايعني انها لاتقول شيئا

كما قالت ذلك شارلوت

..............

استدرت , وبدأت أمشي عائدة الى البيت

بمحاذاة المستنقع

لأتناول الفطور

انه طريق باتجاهين

لغة مالم يتطرق اليه القول

صفحاتي المفضلة من الأعمال الكاملة لاميلي برونتي

هي الملاحظات الموجودة في الخلف

والتي تسجل تعديلات شارلوت وملاحظاتها عن قصائد اميلي

والتي حررتها بعد وفاة اميلي .