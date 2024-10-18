وزارة الثقافة تنعي الفنانة التشكيلية بثينة علي

نعت وزارة الثقافة وكلية الفنون الجميلة بدمشق والوسط الفني التشكيلي، الجمعة، الفنانة التشكيلية الدكتورة بثينة علي عن عمر ناهز 50 عاماً.

ولدت “علي” في دمشق عام 1974، ودرست الرسم في كلية الفنون الجميلة بدمشق وتخرجت عام 1995، ونالت دبلوم الدراسات العليا من الكلية نفسها عام 1996، وحصلت عام 2001 على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة بباريس ودبلوم دراسات معمقة في تاريخ الفن الإسلامي.

ودرّست “علي” الرسم في كلية الفنون الجميلة بدمشق، عام 2001، كما أقامت معرضها الشخصي الأول “خيمة” في حديقة “موزارت” بباريس، كما أسست مؤسسة “مدد” الثقافية التي تُعنى بالفنون ودعم الشباب السوري في هذا المجال.

وأقامت “علي” معارض عدة، منها “أشعر بالخجل غرين آرت غاليري”، معرض “الباستكيه للفن” في دبي، معرض “ونحن صالة الرواق العربي” و “عود غاليري أتاسي”، “خيمة حديقة المتحف الوطني” في دمشق ومعرض “أنجيه” و “خيمة حديقة موزارت” في فرنسا.

وكان للراحلة مشاركات عديدة في معارض جماعية خارج سوريا منها “الظل الآخر للمدينة” في القدس، “تصوير التخطيط التصويري للإسلام والحداثة”، “متحف مارتن كوربيوس – باو” في برلين، كما شاركت في “المهرجان الثالث للضوء والعمارة” في باريس، “بدارة الفنون” في عمان، “بينالي إستانبول العاشر” في إسطنبول، “معرض الفن الأوروبي” في جنيف و “معرض غاليري بروناي” في لندن.

يُذكر أنه من أحدث أعمال الفنانة الراحلة الإشراف على معرض “ذاكرة الماء” المُقام حالياً في حديقة المتحف الوطني بدمشق، والذي بدأ مع افتتاح الموسم الحالي لأيام الفن التشكيلي السوري خلال الأسبوع الماضي.