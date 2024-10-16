وفاة الكاتب التشيلي أنطونيو سكارميتا صاحب رواية “ساعي بريد نيرودا”

توفي الكاتب التشيلي أنطونيو سكارميتا عن عمر ناهز 84 عاماً، وهو صاحب الرواية الشهيرة “ساعي بريد نيرودا”.

وُلد “سكارميتا” في مدينة أنتوفاغاستا في تشيلي عام 1940، ويعد من أهم كتاب أمريكا اللاتينية.

وترجمت أعمال الراحل إلى لغات عدة، وحقق سكارميتا نجاحاً كبيرا من خلال روايته “عرس الشاعر”.

وتحولت روايته “ساعي بريد نيرودا” والتي كانت تحمل اسم “الصبر الحارق”وترجمها إلى العربية المترجم السوري الراحل صابح العلماني، إلى فيلم سينمائي رشح لجوائز أوسكار.

ونال “سكارميتا” خلال مسيرته عدة جوائز منها جائزة اليونسكو جائزة لأدب الأطفال 2003، وجائزة الاستحقاق الدولي أندريس سابيلا الأدبية 2011، وفارس وسام الفنون والآداب (فرنسا)، قائد الفنون والآداب (إيطاليا).

الجدير بالذكر أن سكارميتا قدم عدة مساهمات في عالم السيناريو، وشارك في خمسة أعمال منها.