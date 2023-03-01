01-03-2023
رفع سعر لتر البنزين اوكتان 95 لـ 6600 ليرة
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 بحيث اصبح سعر الليتر الواحد 6600 ل.س.
وأوضح الوزير سالم أن هذا السعر يتبع للمتغيرات العالمية في سعر المادة وهذا ما بينته وزارة النفط والثروة المعدنية عندما تم طرح بنزين الاوكتان في الأسواق.
هذا وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عمرو نذير سالم قد أصدر قراراً قبل شهرين بتحديد سعر مبيع بنزين أوكتان 95 5300 ل .س للتر, لتأتي هذه الزيادة الجديدة اليوم.
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