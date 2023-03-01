رفع سعر لتر البنزين اوكتان 95 لـ 6600 ليرة

01-03-2023

رفع سعر لتر البنزين اوكتان 95 لـ 6600 ليرة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رفع  سعر مادة البنزين أوكتان 95 بحيث اصبح سعر الليتر الواحد 6600 ل.س.

وأوضح الوزير سالم أن هذا السعر يتبع للمتغيرات العالمية في سعر المادة وهذا ما بينته وزارة النفط والثروة المعدنية عندما تم طرح بنزين الاوكتان في الأسواق.

هذا وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عمرو نذير سالم قد أصدر قراراً قبل شهرين بتحديد سعر مبيع بنزين أوكتان 95 5300 ل .س للتر, لتأتي هذه الزيادة الجديدة اليوم.

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