توزيع 42 ألف غرسة توت مجاناً على 8400 أسرة حتى الآن

بلغت كمية غراس التوت الموزعة ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الزراعة لتوزيع 5 غراس مجاناً لكل أسرة حوالي 42 ألف غرسة حتى الآن.

مدير الحراج الدكتور علي ثابت بين أن عدد الأسر المستفيدة من حملة توزيع غراس التوت بلغ 8400 أسرة في محافظات حمص واللاذقية وحماة والغاب وطرطوس ودرعا وريف دمشق، مشيراً إلى أن أعلى نسبة توزيع كانت في محافظة حماة بما فيها منطقة الغاب بـ 12500 غرسة لـ 2580 أسرة تليها حمص 10500 غرسة لـ 2100 أسرة.

ولفت ثابت الى أن الحملة تعتمد توزيع غراس التوت الهندي والياباني المخصصة للثمار وتربية دودة الحرير مجاناً للأخوة المواطنين لزراعتها في أراضيهم الزراعية والأراضي الخاصة بهدف الاستفادة من ثمارها وإحياء تربية دودة الحرير، ما يشكل مورداً اقتصادياً إضافياً مولداً لدخل الأسر المستفيدة.

وأكد ثابت أن الحملة مستمرة مع بقية الحملات الأخرى بهدف زيادة الغطاء النباتي وزراعة أكبر عدد من الأشجار ونشر ثقافة الاهتمام والرعاية للأشجار المزروعة للمحافظة على استدامتها.