قسم شرطة العباسيين في دمشق يلقي القبض على ستة أشخاص امتهنوا السرقة
نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة للمشبوهين وأرباب السوابق تمكن قسم شرطة العباسيين في دمشق من توقيف ستة أشخاص بجرائم سرقة في مدينة دمشق وفق الآتي:
• توقيف شخصين أثناء محاولتهما سرقة أحد الأجهزة الخليوية من أحد المواطنين عن طريق المغافلة في محلة شارع بغداد يدعيان (محمد قاسم. ع) و(محمود . خ)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة عمليات سرقة وسلب بالقوة في عدة مناطق بدمشق بالاشتراك مع شخصين آخرين يدعيان (وليد . ص) و(مازن . ش) واللذان تم إلقاء القبض عليهما واسترداد أربعة أجهزة خليوية مسروقة.
• إلقاء القبض على شخص أثناء محاولته سرقة دراجة نـ.ارية بالقرب من كراجات العباسيين تبين أنه يدعى (زكريا . س) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة العديد من الدراجات النـارية من عدة مناطق ضمن مدينة دمشق، تم حجز الدراجة النـ.ارية وسيتم تسليمها إلى مالكها أصولاً.
• الاشتباه بأحد الأشخاص ليلاً وتوقيفه حيث تبين أنه يدعى (محمود . ع) وبتدقيق وضعه تبين وجود أكثر من ثمانية إذاعات بحث بحقه بجرائم (سرقة وحيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة).
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
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