وفاة حارس المصرف العقاري باللاذقية أثناء عمله

توفي حارس المصرف العقاري في منطقة الكورنيش الغربي باللاذقية (فرع الكاملية)، الأحد، إثر احتشاء عضلة القلب، أصيب بها أثناء عمله.

وأفاد مدير الدفاع المدني باللاذقية، العميد الركن جلال داؤود، إن “فرقة إنقاذ من الدفاع المدني توجّهت إلى المصرف العقاري، وعملت إلى الدخول للمبنى من خلال فتحة بالطابق الثاني، وإسعاف الحارس، بعد الإبلاغ عن انقطاع الاتصال معه”.

وأضاف مدير الدفاع المدني، أنه “تمّ إسعاف حارس المصرف (55 عاماً)، والذي كان في حالة فقدان للوعي، إلى المستشفى، نتيجة تعرّضه لجلطة قلبية أثناء عمله، ليفارق الحياة بعدها”.

يُذكر أن المصرف العقاري باللاذقية – فرع الكاملية استمر بالعمل، ولا صحة لما يتم تداوله حول إغلاقه أمام المراجعين، بحسب “داؤود”.

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