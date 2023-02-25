هزة أرضية بقوة 3.6 درجات غرب مدينة اللاذقية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر غرب مدينة اللاذقية في البحر المتوسط عند الساعة 11:10 مساء اليوم.

وأفاد المركز الوطني للزلازل في بيان بأن الهزة كانت على عمق 28.3 كيلومتراً في البحر، غرب اللاذقية بـ 48 كيلومتراً.

وكان المركز أوضح في وقت سابق اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 33 هزة ضعيفة، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء، واحدة فقط بقدر 4.1 درجات، وعليه يبقى الوضع الزلزالي في منطقة النظام الصدعي لفالق شرق الأناضول ضمن السياق العلمي.