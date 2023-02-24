دعاه لمطعم بالربوة وبعد الغداء قتله ورماه في النهر

قسم شرطة المزة الغربي يكشف ملابسات جـ.ريمة قتل ويلقي القبض على الفاعل

بتاريخ 2022/12/22 أُخبر قسم شرطة المزة الغربي بوجود جثة في مجرى نهر بردى (فرع تورا) بالربوة.

توجهت دورية من القسم المذكور والأدلة الجنائية وهيئة الكشف القضائي وشوهدت بقايا جـثة متحللة، وبتحري ثيابه عُثر على بطاقة شخصية تُثبت هويته وتبين أنه يدعى ( أكرم ، م) وبتدقيق بياناته تبين تغيبه عن منزله منذ تاريخ 2021/6/1 بموجب ضبط تغيب لصالح مركز شرطة جرمانا بريف دمشق.

وبالمتابعة والبحث وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ تغيبه كان برفقة أحد أصدقائه في أحد المطاعم بمحلة الربوة.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بصديقه المدعو (جاسم . ص) تم إحضاره إلى مركز القسم وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف أنه على معرفة شخصية بالمغدور حيث قام باستدراجه إلى مكان مخفي بجانب المطعم الذي كان يتواجد فيه وطعـ.نه بواسطة سكـ.ين بعدة طعـ.نات في الرقبة حتى فارق الحياة ورمى أداة الجـ.ريمة في النهر وذلك إثر خلافات مالية وشخصية بينهما.

تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.