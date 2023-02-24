حالة الطقس

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وبعض المناطق الجنوبية الشرقية، ويكون بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في غوطة دمشق والقلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .