174 مليون ليرة غرامة لمحطات ومتاجرين بالمحروقات في حماة 

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم محطة محروقات الدبيات بمخالفة الأنظمة المفروضة لإخضاع المازوت لنظام التوزيع المراقب المقنن، بكمية 8000 ليتر من المازوت، وغرمت صاحبها بنحو 129 مليون ليرة.

ومحطة محروقات الحويجة بمخالفة تجميع المحروقات بقصد الاتجار بها بطريقة غير مشروعة، حيث تم ضبط نحو 900 ليتر من المازوت زائدة غير مبررة، ونحو 700 ليتر من البنزين وغرمت صاحبها بنحو 25 مليون ليرة.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن الدوريات نظمت أيضاً 6 ضبوط بمخالفة الاتجار بنحو 1300 ليتر من المازوت والبنزين بطريقة غير مشروعة، بحق كل من ج.المعطي، ك.الصارم، ك.فضة، ع.السايس، م.جوهرة ،م.السلوم وغرمتهم بنحو 20 مليون ليرة.

وضبطاً بحق مخبز طريق مصياف لإنتاجه خبزاً سيئ الصنع.

وضبطين بمخالفة التجار بالخبز التمويني عبر تجميع البطاقات الإلكترونية بحق "ر.سليم، غ.النجار ".

وضبطاً لحيازة مواد مجهولة المصدر بحق ع.الشامية.

وضبطاً بمخالفة البيع بسعر زائد لأجزاء الفروج بحق محل الزقزوق.

الوطن أون لاين - حماة