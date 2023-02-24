رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى سوريا 

قالت وكالة رويترز نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعث برسالة أول أمس الأربعاء للرئيس السوري بشار الأسد يتمنى فيها أن تتغلب دمشق على دمار الزلزال.

وقالت الوكالة الكورية الخميس "الجمعة بتوقيت كوريا الشمالية" إن كيم تمنى في الرسالة لسوريا التعافي السريع من تداعيات الزلزال، وذكر نضال البلاد من أجل التنمية المستقلة ووحدة الأراضي تحت قيادة الرئيس الصحيحة.

وكان الرئيس السوري استقبل الخميس وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، الذي نقل تعازي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والشعب الأرميني لسوريا في ضحايا الزلزال الذي وقع يوم 6 شباط الجاري.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، عبّر الرئيس الأسد عن شكره لكلّ ما أرسلته أرمينيا من فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين سوريا والأرمن في مختلف دول العالم.

واعتبر أنّ مواجهة التحديات والتغيرات الجارية في العالم تتطلب بناء شبكة من العلاقات والتحالفات بين الدول التي تشترك في المبادئ والمصالح، بحيث تشكّل قوة فاعلة تتحرك وتعمل لصالح شعوبها.