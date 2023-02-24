150 سيارة متروكة منذ سنوات بشوارع دمشق
بعد ورود شكاوي عديدة من المواطنين بوجود سيارات متوقفة ومركونة منذ سنوات في مناطق عدة بأحياء المدينة ورشات مديريتا هندسة المرور والنقل والمركبات في محافظة دمشق بالتعاون مع فرع مرور دمشق تقوم بترحيل عدد من السيارات إلى كراج الحجز.
مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة المهندس سامر حداد بين أنه يتم ترحيل السيارات المتوقفة في الشوارع منذ عدة سنوات والتي تحولت إلى مكبات للأوساخ والقمامة الى كراج الحجز حيث بلغ عدد السيارات التي تمت ترحيلها ما يقارب 150 سيارة داعيا أصحاب هذه السيارات إلى مراجعة مراكز الحجز لتسوية أوضاعها علما أنه الورشات مستمرة بإزالة السيارات المتوقفة منذ فترات طويلة على كافة المحاور.
وأشار حداد إلى قيام ورشات المديرية بإزالة الاشغالات غير النظامية من حواجز حديدية وسلاسل وإطارات المستخدمة لحجز مواقف السيارات أمام المحال والمطاعم والمنازل السكنية في عدد من مناطق المدينة داعيا أصحاب المحال والمطاعم والمنازل السكنية لإزالة كل وسائل الحجز المستخدمة لمواقف السيارات المخصصة أو غير المخصصة من أعمدة وحواجز حديدية أو إطارات وأحواض زراعية والالتزام بالشاخصة المرورية والعلامات الطرقية التي تم تحديد الموقف بها
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