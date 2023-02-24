المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى سورية من الدول العربية والأجنبية لمتضرري الزلزال

- توزعت الطائرات التي هبطت في مطارات سورية كالآتي:

٩٨ الإمارات

١٧ ليبيا

١٤ العراق

١١ إيران

٩ روسيا

٧ الجزائر

٧ سلطنة عمان

٥ بيلاروسيا

٤ لكل من الأردن وأرمينيا وتونس وكازاخستان والشيشان.

٣ لكل من مصر وباكستان والصين ومنظمة الصحة العالمية والسعودية.

٢ لكل من الهند وطاجيكستان وأندونيسيا.

طائرة واحدة لكل من فنزويلا وبنغلادش والسودان وقرقيزيا واليابان ومنظمة اليونيسيف في الدانمارك وأوزباكستان والنرويج والبحرين والصليب الأحمر في ألمانيا.

- فرقاً إغاثية براً من لبنان وفلسطين.

- عدد ضخم من قوافل الشاحنات التي تحتوي على وقود وسيارات إسعاف ومواد غذائية من العراق.

- مساعدات إغاثية وطبية وعتاد من الجيش الروسي.

- قوافل شاحنات مساعدات من الأردن.

- قوافل شاحنات مساعدات من لبنان.

- مبلغ ١٥ مليون دولار من الجزائر.

- مساعدات من السفارة الصربية بدمشق.

- مبلغ ٤١٧ ألف يورو من حكومة التشيك.

- طائرتا مساعدات إيطالية عبر مطار بيروت.

- مساعدات من الجالية الصينية في سورية.

- مساعدات من الجالية الأندونيسية في سورية.

- شحنة مساعدات من وفد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

- مبلغ ٥٠ مليون دولار من الإمارات.

- مشفى ميداني من دولة بيلاروسيا في حلب.

- باخرة مساعدات من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي عبر مرفأ بيروت.

- شاحنتين مساعدات من رومانيا عبر لبنان.

- شاحنتين مساعدات من قبرص عبر لبنان.

- شاحنة مساعدات من بلغاريا عبر لبنان.

- أربع شاحنات مساعدات من جمعية "مسلمون حول العالم" الأسترالية إلى اللاذقية عبر لبنان.

- قافلة مساعدات من الجالية اليمنية في سورية.

- شاحنتين تمور من دولة الإمارات.

- مبلغ ١١١٥٠٠ دولار من أهالي الجولان السوري المحتل.

- سفينة مساعدات من مصر.