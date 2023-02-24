المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى سورية من الدول العربية والأجنبية لمتضرري الزلزال
- توزعت الطائرات التي هبطت في مطارات سورية كالآتي:
٩٨ الإمارات
١٧ ليبيا
١٤ العراق
١١ إيران
٩ روسيا
٧ الجزائر
٧ سلطنة عمان
٥ بيلاروسيا
٤ لكل من الأردن وأرمينيا وتونس وكازاخستان والشيشان.
٣ لكل من مصر وباكستان والصين ومنظمة الصحة العالمية والسعودية.
٢ لكل من الهند وطاجيكستان وأندونيسيا.
طائرة واحدة لكل من فنزويلا وبنغلادش والسودان وقرقيزيا واليابان ومنظمة اليونيسيف في الدانمارك وأوزباكستان والنرويج والبحرين والصليب الأحمر في ألمانيا.
- فرقاً إغاثية براً من لبنان وفلسطين.
- عدد ضخم من قوافل الشاحنات التي تحتوي على وقود وسيارات إسعاف ومواد غذائية من العراق.
- مساعدات إغاثية وطبية وعتاد من الجيش الروسي.
- قوافل شاحنات مساعدات من الأردن.
- قوافل شاحنات مساعدات من لبنان.
- مبلغ ١٥ مليون دولار من الجزائر.
- مساعدات من السفارة الصربية بدمشق.
- مبلغ ٤١٧ ألف يورو من حكومة التشيك.
- طائرتا مساعدات إيطالية عبر مطار بيروت.
- مساعدات من الجالية الصينية في سورية.
- مساعدات من الجالية الأندونيسية في سورية.
- شحنة مساعدات من وفد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.
- مبلغ ٥٠ مليون دولار من الإمارات.
- مشفى ميداني من دولة بيلاروسيا في حلب.
- باخرة مساعدات من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي عبر مرفأ بيروت.
- شاحنتين مساعدات من رومانيا عبر لبنان.
- شاحنتين مساعدات من قبرص عبر لبنان.
- شاحنة مساعدات من بلغاريا عبر لبنان.
- أربع شاحنات مساعدات من جمعية "مسلمون حول العالم" الأسترالية إلى اللاذقية عبر لبنان.
- قافلة مساعدات من الجالية اليمنية في سورية.
- شاحنتين تمور من دولة الإمارات.
- مبلغ ١١١٥٠٠ دولار من أهالي الجولان السوري المحتل.
- سفينة مساعدات من مصر.
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