بوتين يتعهد بـ تعزيز الثالوث النووي

بعد إعلان تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "ستارت"، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بتعزيز الثالوث النووي.

وقال بوتين خلال احتفالات يوم "المدافع عن الوطن"، إن موسكو ستمنح اهتماماً متزايداً لتعزيز قوتها النووية، لافتاً إلى أن صواريخ سارمات العابرة للقارات ستدخل الخدمة هذا العام.

وتابع: "سنواصل إنتاج الكامل أنظمة كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي تطلق من الجو، وسنبدأ نشر صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت التي تطلق من البحر".

وفي إشارة بوتين إلى تعزيز الثالوث النووي، أعلن عن دخول 3 غواصات نووية الخدمة في القوات البحرية الروسية قريباً.

وذكر خلال خطابه أن "الأساس هو الجنود والضباط الذين أظهروا جدارتهم في القتال على الخطوط الأمامية".

وأضاف أن التصنيع العسكري في روسيا "يزيد الإنتاج بسرعة"، حيث تواصل الحكومة إعطاء الأولوية للاستثمار في المعدات العسكرية.

يشار إلى أن معاهدة "ستارت" المبرمة عام 2010 بين موسكو وواشنطن، تلزمهما بنشر ما لا يزيد على 1550 رأساً نووية و700 صاروخ وقاذفة قنابل.

ومع تعليق روسيا العمل بالمعاهدة، سيتم إيقاف تفتيش مواقع الأسلحة النووية الإستراتيجية في كلا البلدين.