وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهما أثناء هدم مبنى آيل للسقوط في حلب

توفي عامل وأصيب اثنان آخران جراء سقوطهم أثناء عملهم بهدم بناء آيل للسقوط في حي قاضي عسكر بمحافظة حلب.

وبين رئيس قسم الإسعاف في مشفى الرازي الجراحي الحكومي بحلب الدكتور حمزة شوكان أن العاملين المصابين وصلا إلى المشفى وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وبنتيجة الفحص تبيّن إصابة العامل “إبراهيم الفارس” بكسور بالمرفقين ورضوض على العمود القطني دون كسر فيه، في حين اقتصرت إصابة العامل الثاني “علي الحسن” على الرضوض، لكن وضعهما الصحي الجيد وسيبقيان تحت المراقبة، مشيراً إلى أن العامل الثالث وصل متوفياً.

وكشف المهندس نجيب الأطرش مدير مديرية قاضي عسكر الخدمية لمجلس مدينة حلب بتصريح أن العمال الثلاثة هم من عاملي مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وهي الجهة المنفذة لأعمال الهدم للبناء، موضحاً أن العمال سقطوا أثناء قيامهم بربط البناء بالكابلات ليتم هدمه حيث ربطوا الطابق الأول وأثناء رفعهم على “نقّار الباكر” لتغيير مكان الكبل سقطوا، ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين.

وأوضح الأطرش بأن المبنى الذي كان يتم العمل عليه هو مبنى آيل للسقوط تأثر بالزلزال الأول بتاريخ 6 شباط وبنتيجة الهزة الأخيرة أول أمس ظهر فصل بينه وبين البناء المجاور إضافة إلى تهدم وتشققات كبيرة في جسم المبنى مما استدعى إزالته.

يذكر أن مجلس مدينة حلب يقوم بإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وإخلاء الأبنية التي تشكل خطراً على السلامة العامة المتضررة نتيجة الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وحماة واللاذقية في السادس من الشهر الحالي.